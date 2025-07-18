مستقبل وطن يفتتح مؤتمراته الانتخابيه لمجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية

افتتح حزب مستقبل وطن مؤتمراته الانتخابية لدعم مرشحية بمجلس الشيوخ، بحضور النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ،ورئيس لجنه النقل والمواصلات،والنائب عاطف ناصر الامين العام المساعد للحزب ورئيس لجنه الاقتراحات والشكاوي والنائب محمد حلاوه الامين العام المساعد رئيس لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ ،والنائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب، والمستشار مسعد عبدالمقصود امين الحزب بالقليوبية،

والنائب مصطفي النفيلي امين تنظيم الحزب بالقليوبية ، ومرشحي مجلس الشيوخ عن القائمه الوطنيه من اجل مصر ومرشحي الفردي بالقليوبية،وقيادات الحزب بالمركزيه، واعضاء الهيئه البرلمانية لمجلس النواب بالقليوبية وقيادات الحزب بالقليوبية.

وشهد المؤتمر مشاركة الالاف من المواطنين الداعمين لمرشحي الحزب علي المقاعد الفرديه، والقائمه الوطنيه من اجل مصر.

وأكد النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ، أن حزب مستقبل وطن يسعي الي العمل علي ان يكون مرشحيه ونوابه صوت المواطن المصري في مجلس الشيوخ.

واوضح عابد في كلمته أن التنظيم الحزبي جاهز لإنتخابات مجلس الشيوخ من خلال توعيه المواطنين بأهميه المشاركه الانتخابيه وأنها تعبر عن الممارسه الديموقراطيه من خلال التصويت في الانتخابات القادمه.

وأكد النائب علاء عابد، علي أن نواب مستقبل وطن سيكونوا صوت المواطنين داخل مجلس الشيوخ .