"تجمع عشائر الجنوب" يستجيب لقرار الرئيس السوري بوقف إطلاق النار

أكد "تجمع عشائر الجنوب" السوري أنه استجابةً لقرار رئاسة الجمهورية بالوقف الشامل لإطلاق النار، وانطلاقاً من حرصه على حقن الدماء، وبُعده عن منطق الفتنة والاقتتال، يعلن وقفاً فورياً وشاملاً لكل الأعمال العسكرية، والالتزام التام بذلك، بحسب وكالة الانباء السورية.

وأكد تجمع العشائر في بيانٍ له اليوم نشره على صفحته الرسمية في الفيسبوك، أن أبناء العشائر كانوا على الدوام أهل سلم ووطنية، لم يسعوا إلى الحرب، ولم يكونوا دعاة قتال.

وأضاف: “حين يُفرض علينا القتال، لا يكون خياراً بل ضرورة، دفاعاً مشروعاً عن النفس والكرامة، في وجه الاعتداء”.

ودعا تجمع العشائر خلال البيان إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر، وتأمين العودة الآمنة لجميع النازحين إلى منازلهم وقراهم دون استثناء أو شروط، وفتح قنوات للحوار والتنسيق بما يضمن عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم.

كانت عشائر البدو ومجموعات مسلحة في محافظة السويداء اشتبكت خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا وتهجير مدنيين واحتجاز عدد من الأشخاص لدى الأطراف المتشابكة.

