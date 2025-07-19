وزير الخارجية الإيراني: أجبرنا إسرائيل على وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران، أجبرت إسرائيل على وقف إطلاق النار بعد حرب الـ12 يوما بينهما في يونيو الماضي.

وقال عراقجي، إن إيران لم تقتنع بعد بجدوى استئناف المفاوضات، مضيفًا: "علينا أن نرى إرادة حقيقية لدى الطرف المقابل، إرادة تسعى إلى حل يحقق مكاسب متبادلة."

وأوضح وزير الخارجية الإيراني في تصريحات لقناة "CGTN" الصينية عن العدوان الأخير،: "ما حدث ليس نزاعًا، بل عمل عدواني سافر من جانب إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكن لدينا خيار سوى الدفاع عن أنفسنا، وقد فعلنا ذلك."

وأكد الوزير الإيراني: “وقفنا بشجاعة على أرضنا، وأجبرنا المعتدين على التراجع وطلب وقف إطلاق نار غير مشروط، وهو ما قبلناه. لكن يجب القول إن هذا الوقف هش، لأن سجل هذا الكيان (الإسرائيلي) لا يمكن الوثوق به، لذا نحن متأهبون بالكامل لاحتمال خرقه”.

وتابع: "لم نكن نرغب في هذه الحرب، ولم نبدأها، لكننا كنا مستعدين لها، وما زلنا مستعدين في حال تجددها، رغم أننا لا نريد استمرارها."