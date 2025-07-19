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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لحماية المدنيين.. قوات الأمن السورية تنتشر في مناطق الاشتباكات بالسويداء

قوات الأمن السورية
قوات الأمن السورية
هاجر رزق

بدأت قوات الأمن الداخلي السورية الانتشار في محافظة السويداء، لحماية المدنيين ووقف الفوضى، وذلك إثر الأحداث الدامية التي تسببت بها مجموعاتٌ خارجة عن القانون.

حيث تعمل قوات الأمن ، حاليا على منع مرور وإعادة الأفراد والارتال المتوجهة نحو السويداء عبر طريقي دمشق ودرعا، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، أنه بتوجيهٍ مباشرٍ من رئاسة الجمهورية، بدأت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في محافظة السويداء في إطار مهمةٍ وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى، مضيفا أن الدولة بكل مؤسساتها السياسية والأمنية، ماضيةٌ في مساعيها لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء، وستسخّر قوى الأمن كل طاقاتها سعياً لوقف الاعتداءات وحالة الاقتتال، وإعادة الاستقرار إلى المحافظة.

وشهدت محافظة السويداء خلال الأيام الماضية اشتباكات دامية بين عشائر البدو ومجموعات مسلحة في المحافظة، أسفرت عن ضحايا وتهجير عدد كبير من المدنيين. 

السويداء المدنيين الأحداث الدامية قوات الأمن عشائر البدو

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