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لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور
لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور
محمد عبدالله

ألقت قوات الأمن القبض على هدير عبد الرازق؛ لاتهامها بالتشهير به، والدخول إلى منزله دون إذن.

كما ألقت قوات الأمن القبض على طليق البلوجر هدير عبدالرازق؛ بتهمة التعدي بالضرب على طليقته السابقة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الشقة الخاصة به.


ومازالت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالفيديوهات المسربة لهدير عبدالرازق وهي تتعرض للضرب المبرح من طليقها السابق ويتبادل الطرفين الاتهامات.


وننشر صور البلوجر هدير عبدالرازق لحظة قيامها بالقفز من فوق سور فيلا طليقها السابق للدخول إليها لسبب غير معلوم والذي قام بتقديم هذه الصور مصحوبة بفيديو إلى النيابة العامة واتهمها باقتحام الفيلا وسرقة الأجهزة الكهربائية منها.

قوات الأمن بالقاهرة البلوجر هدير عبدالرازق صور البلوجر هدير

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