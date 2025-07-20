لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

ألقت قوات الأمن القبض على هدير عبد الرازق؛ لاتهامها بالتشهير به، والدخول إلى منزله دون إذن.

كما ألقت قوات الأمن القبض على طليق البلوجر هدير عبدالرازق؛ بتهمة التعدي بالضرب على طليقته السابقة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الشقة الخاصة به.



ومازالت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالفيديوهات المسربة لهدير عبدالرازق وهي تتعرض للضرب المبرح من طليقها السابق ويتبادل الطرفين الاتهامات.



وننشر صور البلوجر هدير عبدالرازق لحظة قيامها بالقفز من فوق سور فيلا طليقها السابق للدخول إليها لسبب غير معلوم والذي قام بتقديم هذه الصور مصحوبة بفيديو إلى النيابة العامة واتهمها باقتحام الفيلا وسرقة الأجهزة الكهربائية منها.