تفاصيل حبس شخصين بتهمة النصب على صاحبة محل طيور بالمعادى

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لمحاولتهما النصب والاحتيال علي سيدة وإيهامها بشراء بعض الطيور واللحوم منها بغرض بيعها لأحد الفنادق.

النصب والاحتيال علي سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من شخصين حاولا النصب والاحتيال عليها وإيهامها بشراء بعض الطيور واللحوم منها بغرض بيعها لأحد الفنادق.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى بالقاهرة من مالكة محل طيور مقيمة بمحافظة الشرقية، بتضررها من أحد الأشخاص لاتفاقه معها من خلال تواصلهما على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى على شراء بعض لحوم الطيور بغرض بيعها لأحد الفنادق، وتقابلها معه بدائرة القسم.

وعقب قيامه بنقل المستلزمات من سيارتها لسيارة نقل قيادة آخر - حاولا الفرار هرباً دون سداد قيمتها - إلا أنها قامت بملاحقتهما واستردت الحمولة، وعقب عودتها لبلدتها اكتشفت تلفها لإرتفاع درجات الحرارة.



تم تحديد وضبط المذكورين، وهما جزار، له معلومات جنائية، وسائق، مقيمين بالقاهرة، وبمواجهتهما أقر الأول بارتكاب الواقعة بقصد النصب على المجنى عليها والاستيلاء على البضائع دون سداد قيمتها، ونفى الثانى علمه بقصد الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.