تأكيدا لانفراد صدي البلد.. وزيرة البيئة تقدم استقالتها من الحكومة

انفرد موقع صدي البلد يوم 7 يونيو الماضي بان أول الراحلين عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ستكون الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ " صدى البلد " في هذا التوقيت الماضي عن اسم أول الراحلين من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهي ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز وزيرة البيئة لاختيارها في منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ونفت المصادر في هذا التوقيت ما تداول بشأن إجراء تعديل وزاري خلال الايام القليلة المقبلة مشيرة الي ان كل ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي ليس له اساس من الصحة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كما أصدر قراراً آخر بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير البيئة.