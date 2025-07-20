قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاولا استهداف الطائرة الرئاسية.. من هما الإرهابيين يحي موسى وعلى السماحي؟
ما معنى طوبى في قول النبي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟
انخفض عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شوبير يعلن رحيل وسام أبوعلى للدوري الأمريكي
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات
أحمد حسن: حسن شحاتة عاقبني في 2006 بسبب ميدو
رئيس الوزراء: دور جهاز تنمية المشروعات محوري في دعم وتعزيز رواد الأعمال والمبتكرين
فى تبادل إطلاق مع عناصر حسم الارهابية.. ننشر صورة المواطن شهيد عملية بولاق
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق بالشرع وجنوب سوريا سيظل منطقة منزوعة السلاح
انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان جديد ومتابعة خلال 6 أشهر
الرئيس السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والضفة
فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الداخلية: حركة حسم أعدت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت الداخلية المصرية، أن حركة حسم أعدت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الداخلية المصرية، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، لافتة إلى أن يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أحد القائمين على المخطط وأحد أبرز المؤسسين لحركة حسم ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري.

وتابعت الداخلية المصرية، أن محمد رفيق إبراهيم مناع محكوم عليه بالسجن المؤبد لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة وتزوير محررات رسمية لجماعة الإخوان.

وأشارت الداخلية المصرية، إلى أن علاء علي علي السماحي أحد القائمين على المخطط ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

وأستكملت الداخلية المصرية، أن محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ محكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، متابعة أن علي محمود محمد عبد الونيس أحد القائمين على المخطط ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.
 

الداخلية المصرية حركة حسم حسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

أحمد فتوح - أرشيفية

الساحل الشمالي كلمة السر.. القصة الكاملة لأزمة أحمد فتوح

فيديو يعانق موظفة بحفل كولدبلاي

خيانة على الهواء .. حفل يكشف فضيحة على الشاشة| القصة الكاملة

عضة كلب

عضه كلب ومافيش استجابة.. القصة الكاملة لواقعة طبيب الغربية

بالصور

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

19 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد