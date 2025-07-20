الداخلية: حركة حسم أعدت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد

أعلنت الداخلية المصرية، أن حركة حسم أعدت مقطع فيديو يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الداخلية المصرية، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، لافتة إلى أن يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أحد القائمين على المخطط وأحد أبرز المؤسسين لحركة حسم ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري.

وتابعت الداخلية المصرية، أن محمد رفيق إبراهيم مناع محكوم عليه بالسجن المؤبد لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة وتزوير محررات رسمية لجماعة الإخوان.

وأشارت الداخلية المصرية، إلى أن علاء علي علي السماحي أحد القائمين على المخطط ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

وأستكملت الداخلية المصرية، أن محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ محكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، متابعة أن علي محمود محمد عبد الونيس أحد القائمين على المخطط ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

