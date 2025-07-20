بعد استقالة وزيرة البيئة.. سيناريو إجراء تعديل وزاري وفقا للائحة الداخلية للنواب

استقالة وزيرة البيئة .. يتأهب الوسطي السياسي وجميع فئات المجتمع الإعلان عن التعديلات الدستورية المرتقبة لإجراء تعديل وزاري جديد يشمل حقيبة البيئة، بعد موافقة الحكومة على الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر قرارا اليوم بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مقررا تكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالقيام مؤقتا بمهام منصبها لحين تعيين وزيرا للبيئة.

ويرغب العديد من جميع فئات المجتمع معرفة الإجراءات الدستورية المرتقبة للتعديل الوزاري الجديد بعد استقالة وزيرة البيئة.

تعديل وزارى جديد بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء

طبقا لنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، د

ويجري التصويت على التعديل الوزاري ككل وليس على كل وزير على حدة، وبعدها يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ اللازم.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية .

جلسة طارئة للنواب

دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة القرار الرئاسي بشأن تعيين وزير جديد للبيئة.