قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاطرة يا حبيبتي.. ياسمين عز: زوجة الملياردير أندي بايرون طلبت الطلاق وهتاخد نص ثروته
إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على استئناف المحادثات النووية
تأكيدا لانفراد صدي البلد.. وزيرة البيئة تقدم استقالتها من الحكومة
الداخلية: كشف مخطط لحركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة
مؤسسة زاهي حواس تبدأ دورة الآثار الإسلامية بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي
استهدفوا منشآت أمنية واقتصادية| الأمن الوطني يسقط خلية تابعة لحركة حسم الإرهابية
شوبير: الأهلي لن يجد بديلًا لـ وسام أبو علي.. وتأثيره كان أقرب إلى الخيال
عاجل.. بيان هام لوزارة الداخلية بعد قليل
تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
ريبيرو غير مقتنع به.. شوبير يكشف مفاجأة عن أحد المدافعين الجدد بالأهلي
الأزهر للفتوى يحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود علي البنا
بعد الحكم بالإعدام.. مُرافعة مصيرية بقضية شاب حرق خاله في الأقصر |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد استقالة وزيرة البيئة.. سيناريو إجراء تعديل وزاري وفقا للائحة الداخلية للنواب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أميرة خلف

استقالة وزيرة البيئة .. يتأهب الوسطي السياسي وجميع فئات المجتمع الإعلان عن التعديلات الدستورية المرتقبة لإجراء تعديل وزاري جديد يشمل حقيبة البيئة، بعد موافقة الحكومة على الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر قرارا اليوم بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مقررا  تكليف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالقيام مؤقتا بمهام منصبها لحين تعيين وزيرا للبيئة.

ويرغب العديد من جميع فئات المجتمع معرفة الإجراءات الدستورية المرتقبة للتعديل الوزاري الجديد بعد استقالة وزيرة البيئة.

تعديل وزارى جديد بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء

طبقا لنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، د
ويجري التصويت على التعديل الوزاري ككل وليس على كل وزير على حدة، وبعدها يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ اللازم.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 من المحرم 1447 هجرية، الموافق 9 من يوليو سنة 2025 ميلادية .

جلسة طارئة للنواب 

 دعوة مجلس النواب لجلسة طارئة لمناقشة القرار الرئاسي بشأن تعيين وزير جديد للبيئة.

وزيرة البيئة استقالة وزيرة البيئة الإجراءات الدستورية المرتقبة تعديل وزاري الحكومة استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد ياسمين فؤاد ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

الثانوية العامة

نجاح يتعدى 81% .. بشرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

جيب شيروكي موديل 1994

بربع مليون جنيه.. اشتر جيب شيروكي دفع رباعي

كيا برايد موديل 1997

كيا برايد هاتشباك مستعملة بــ 120 ألف جنيه| صور

مازدا 929 موديل 1988

مازدا 929 أوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه.. صور

بالصور

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة مختلفة

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى

بربع مليون جنيه .. مايا دياب بفستان لون الكراميل تثير السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب

بعد ظهورها الأخير.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مياه الشرقية تواصل تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد