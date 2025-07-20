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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس دفاع النواب: استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم يكشف جهود الداخلية لمتابعة المحرضين ضد مصر

النائب أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
النائب أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قال النائب أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن إعلان وزارة الداخلية في بيان رسمي، استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية ، يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة المحرضين والعناصر التي تقوم بعمليات إرهابية ضد مصر.

وأكد العوضي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحقيق الأمن والاستقرار في مصر لم يأتى من فراغ ، خاصة وأننا لدينا عناصر الأمن حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن من خلال متابعات أمنية دقيقة وتكنولوجية في متابعة مثل هذه الحركات الإرهابية.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن هناك متابعة دقيقة من جانب وزارة الداخلية من خلال منافذ دخول هذه العناصر الإرهابية ، والتي يتم متابعتهم والقضاء عليهم قبل القيام بأي أعمال ارهابية ضد الوطن.

وتابع: “ الداخلية متيقظة وحريصة كل الحرص على التواجد كل الشارع نهارا وليلا وفي أي توقيت ، مؤكدا أنها تقوم بجهود مخلصة لتوفير الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن”.

واختتم: هذه العناصر لم تنجح في تحقيق أي أعمال إرهابية داخل مصر نتيجة الحرص والمتابعة الأمنية الدقيقة لإجراءات الداخلية في متابعة الهاربين خارج مصر، كما أنه بفضل جهود قوات الشرطة والقوات المسلحة فإن الأمن والاستقرار في مصر محفوظ بهؤلاء الرجال المخلصين.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية.

وقالت الداخلية في بيان لها أنه استمرارًا لجهود الوزارة في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد.

وتمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من: يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية رقم 261/7122 / 2016 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام - السجن المؤبد في القضية رقم 6607 / 2022 جنايات قسم الشروق / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة، محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة.

بالإضافة إلى محمد رفيق إبراهيم مناع، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة، محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 1390 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.

علاوة على علاء علي علي السماحي، محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق - السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر، لاستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية - السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، محكوم عليه بالعديد من القضايا، السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة، محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة - السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق.

وأضاف بيان الداخلية أن من بين المتهمين علي محمود محمد عبد الونيس، محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق - السجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/ 2015 جنايات حلوان، كتائب حلوان - السجن 10 أعوام في القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.
وأوضحت الداخلية في بيانها أنه تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير، استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية - المؤبد في القضية رقم 3321/ 2016 جنايات مركز أبو كبير، اغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني - السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، تم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة.

وزارة الداخلية عمليات تخريبية حركة حسم عناصر إرهابية تابعة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

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