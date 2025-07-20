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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما معنى طوبى في قول النبي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟

الاستغفار
الاستغفار
إيمان طلعت

ورد في السنة النبوية المطهرة الحديث عن الاستغفار، حيث قال سيدنا رسول الله ﷺ: «طوبَى لِمَن وجَدَ في صَحيفَتِه استِغفارًا كثيرًا». [أخرجه ابن ماجه]، فما معنى طوبى الواردة في الحديث؟.

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا

وجاء في شرح حديث النبي: (طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا)، بحاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)، قوله صلى الله عليه وسلم: (استغفارا كثيرا) ‏ ‏أي لعظم منافعه وفي الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات.

وقيل في معنى طوبى: إن طوبى في أصلها اللغوي "فُعْلَى" من الطيب مؤنث أطيب أفعل التفضيل، وتطلق على الجنة أو على شجرة فيها.

وقد ورد ‏حديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا بالسند الكامل كالتالي:‏ ‏«حَدَّثَنَا ‏عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبِي ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقٍ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ، ‏ ‏يَقُولُ: ‏ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا». ‏

وقال الأزهر الشريف من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعقيبا على الحديث قل: «أستغفر اللهَ العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه».

كيف كان الرسول يستغفر؟

أورد الدكتور محمد داود المفكر الإسلامي أفضل صيغ الاستغفار لزيادة الرزق وقضاء الحاجة وتفريج الكرب والهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النَّبي صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ إنِّي لأستغفرُ اللَّهَ في اليومِ سبعينَ مرَّةً.

ومن قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه الترمذي

وعن الصحابة قالوا إِنَّا كنَّا لنعدُّ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المجلسِ يقولُ ربِّ اغفر لي وتب عليَّ إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الغفورُ مائةَ مرَّةٍ

وَعن أَبي بكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَنَّه قَالَ لِرَسولِ اللَّه ﷺ: عَلِّمني دُعَاءً أَدعُو بِهِ في صَلاتي، قَالَ: قُلْ: اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِر لي مغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ، وَارحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم متَّفَقٌ عليهِ.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. والحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم وليس فيه ذكر عشر مرات.

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أفضل صيغ الاستغفار الاستغفار

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