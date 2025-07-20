التخطيط:مبادلة 340 مليون يورو ديون مع ألمانيا ونتفاوض على 100 مليون أخرى

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن آلية مبادلة الديوان آية يتحدث عليها العالم أجمع اليوم، خاصة وأننا ننظر إلى كيفية هيكلة النظام المالي.

الأولويات الوطنية

واكدت على أن الخبرات المصرية مع ألمانيا مهمة، مؤكدة على أنه من الجانب المصرية تنسق وزارة التخطيط مع الوزرات المختلفة على مشروعات ذات أولوية تستفيد من مبادلة الديون، مشيرة إلى أنها دائما حسب الأولويات الوطنية.

ولفتت إلى أن الجانب الألماني لديه مجموعة فنية تقود حوكمة هذا الموضوع من الناحية الألمانية، موضحة أنه حتى اليوم يوجد 340 مليون يورو مبادلة للديون، كما أن هناك مباحثات على 100 مليون إضافية، مقسمة إلى شريحتين.

وأشارت إلى أن الجديد في مبادلة الديون أن العمل المناخي اصبح يتصدر المبادلة، وبالتالي تم تحقيق أكثر من شئ.