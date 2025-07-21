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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتاح السلام والوئام في المجتمع.. الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى

احدى الندوات
احدى الندوات
عبد الرحمن محمد

نظّمت وزارة الأوقاف 27 ندوة علمية كبرى بجميع محافظات الجمهورية، تحت عنوان: "التسامح.. مفتاح السلام والوئام في المجتمع"، ضمن برامجها الدعوية والعلمية لنشر الفكر الوسطي المستنير.

تناولت الندوات مفهوم التسامح في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وأبرزت مكانته في الشريعة الإسلامية باعتباره قيمة إنسانية رفيعة تُسهم في تحقيق السلام الداخلي والاجتماعي، وتعزيز روح التعايش وقبول الآخر، وترسيخ مبادئ الرحمة والتراحم، ونبذ مظاهر العنف والتطرف والكراهية.

واستشهد العلماء المشاركون بقوله تعالى: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾، وبقول النبي محمد ﷺ: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون"، تأكيدًا على أن التسامح خُلق الأنبياء، ومنهج الصالحين، ووسيلة فعالة لبناء جسور المحبة والسلام بين الناس.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الندوات هو تعزيز ثقافة التسامح باعتبارها ضرورة لبناء مجتمع متماسك يسوده الأمن والاستقرار، وأن القيم الإسلامية السمحة تُعد أساسًا راسخًا لعلاقات إنسانية قائمة على المودة والتفاهم والاحترام المتبادل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الندوات تأتي ضمن سلسلة متواصلة تُنظم أسبوعيًّا في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، من خلال برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، بما يُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية شاملة.

وزارة الأوقاف مفتاح السلام ندوات أسامة الأزهري

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