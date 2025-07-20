الغسل أركانه وسننه وأنواعه ضمن برامج مجالس فقه الأوقاف

عقدت وزارة الأوقاف عدد (650) مجلسًا فقهيًّا تحت عنوان: "الغسل.. أركانه وسننه وأنواعه"، وذلك ضمن برنامج "مجالس الفقه" الذي تنفذه الوزارة بمساجدها الكبرى على مستوى الجمهورية.

يأتي تنفيذ هذه المجالس في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني الرشيد، من خلال بيان أحكام العبادات وفق منهج علمي رصين يراعي احتياجات الناس ويصحح المفاهيم المغلوطة.

وتناول العلماء المشاركون في هذه المجالس تعريف الغسل، وبيان أركانه كما نصت عليه كتب الفقه، وشرح سننه وأنواعه، مع توضيح الفروق بين الواجب والمندوب، وبيان أثر الطهارة في حياة المسلم، وما تُمثله من تعظيم لشأن العبادات.

وأكد المشاركون أن الطهارة ليست مجرد إجراء جسدي، بل عبادة قلبية وسلوك حضاري، وأن العناية بسنن الفطرة والنظافة جزء لا يتجزأ من جوهر الإسلام.

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ هذه المجالس العلمية بمختلف محافظات الجمهورية، تعزيزًا لدورها التوعوي، وترسيخًا لقيمة الفهم الصحيح للدين، وبناءً لشخصية وطنية دينية متكاملة قائمة على العلم والعمل.