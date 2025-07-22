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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

راغب علامة عن أزمة حفله الأخير: الموقف كله لحظة عفوية من معجبة

راغب علامة
راغب علامة
عادل نصار

كشف الفنان راغب علامة، عن تواصله مؤخرًا مع نقابة المهن الموسيقية، على خلفية الأزمة الأخيرة حول صورته مع إحدى المعجبات، مؤكدًا أنه أجرى مكالمة ودية مع النقيب مصطفى كامل، وناقشا التفاصيل كاملة، وسط أجواء من المحبة والتقدير.

وقال «راغب علامة»: في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، من تقديم الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، «زرت نقابة المهن الموسيقية وشرف لي أن تكون هذه المؤسسة هي بيتي الثاني، أتعامل معها منذ أكثر من 30 عامًا ولم يحدث أي سوء تفاهم في تاريخي الفني معهم»، متابعًا: «قرار منعي من الغناء في مصر، لو حدث، سيكون قرارًا قاسيًا لأن الموقف كله لحظة عفوية من معجبة، ولم تكن على المسرح أصلًا، نحن نعمل لنُسعد الجمهور، وهذا هو هدف الفن والحفلات»،

وأضاف: «من واجبي كفنان عربي أن أكون جزءًا من الترويج السياحي لمصر، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، التي أعتبرها لؤلؤة السياحة الآن، أنا اشتريت منزلًا هناك، وأولادي يحبون الساحل بشكل كبير».

وشدد على أن الفنان مصطفى كامل تفهّم الموقف، قائلًا له: «نحن نعرف تاريخك ومواقفك، وكل التقدير لك ولجمهورك في مصر».

راغب علامة المهن الموسيقية مصطفى كامل الساحل الشمالي

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