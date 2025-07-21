لم أستطع إحراجها| إيقاف راغب علامة وتهديد مستقبله الفني بمصر.. ما القصة؟

قبلة مثيرة للجدل وضعت المطرب اللبناني راغب علامة، في مرمى النيران والإيقاف، هذه القبلة التي خرجت من حفلة الأخير في مصر، الأمر الذي دفع نقابة المهن الموسيقية لاتخاذ قرار سريع ورد أفعال بالإيقاف والتحقيق معه.

بعد انتهائي من الفناء إحدى المعجبات طالبت التصوير معي

تعود الأحداث إلى أن تداول البعض مقطع فيديو من حفل المطرب اللبناني راغب علامة الأخير في مصر يوثق لحظة قبلة مثيرة للجدل مع إحدى المعجبات.

تواصلت مع صديقي مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وتفهم موقفي

من جانبه طل المطرب اللبناني راغب علامة، ليعلق على الواقعة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، قائلا :"بعد انتهائي من الفناء إحدى المعجبات طالبت التصوير معي وفاجئتني بقبلة ولم استطع احراجها.

وأضاف الفنان راغب علامة، أن تواصلت مع صديقي مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وتفهم موقفي ومستعد للمثول للتحقيق.

راغب علامة

من جانبها تحركت نقابة المهن الموسيقية وأصدرت قرار بايقاف المطرب اللبناني راغب علامة، وقرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا فى أحد حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل تابعت علي مدار يومان سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتاد عليه داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الإشمئزاز.

وأضاف مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوه الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

مخاطبة الساده غرفة المنشأت السياحيه للإجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لإتخاذ قرارا سوياً بإستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي أحتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

سبب وقف راغب علامة عن الغناء فى مصر

راغب علامة ارتكب سلوكاً مشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية

لم نعتاد علي هذا السلوك داخل وطننا سابقاً ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي.

مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة

لم تكن مسارح مصر يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات الغير منضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز.

استدعاء الفنان راغب علامه لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

إيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

مخاطبة السادة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بسيادتهم أو من ينوب عن سيادتهم لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.