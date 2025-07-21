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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصورة خادعة.. مكالمة راغب علامة لـ مصطفى كامل بعد إيقافه بسبب القبلة

راغب علامة - مصطفى كامل
راغب علامة - مصطفى كامل

حرص الفنان الكبير راغب علامة  على الاتصال بالفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بعد صدور قرار إيقافه عن الغناء في مصر واستدعاؤه للتحقيق في النقابة. 

وقال الفنان مصطفى كامل في رسالة صوتية أرسلها لي الفنان راغب علامة على موبايلي أحترم خصوصيتها وعدم إذاعتها، جاء نصاً أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب مشاركة مع أخواننا الفنانين المصريين وأتمنى أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر وخصوصاً الساحل الشمالي وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة.

وأضاف في رسالته وأقسم بالله أن ماحدث من تصرف هذه الفتاة جاء دون قصد منه أو رغبة نهائياً وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح .

وأكد أنه يكن كل الإحترام لمصر وضيوف مصر الحاضرين للحفلات وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيتي وأعتبر أنني بداخلها بين أهلي وناسي.

وختام الرسالة حرص الفنان الكبير راغب علامة علي مثوله للحضور لمقر النقابه خلال الأيام القادمه قائلاً ( سوف أحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري في بيتي الثاني ونقابتي الثانيه نقابة المهن الموسيقيه بمصر ) .

تعليق مصطفى كامل 

وعلق مصطفى كامل قائلا وبصفتي نقيباً للمهن الموسيقية أقدر وأحترم سرعة إتصال الفنان الكبير راغب علامة لتوضيح الأمر وإحترام مصر وشعبها وضيوفها من كل بلدان العالم  وإقراره بإحترام قرار نقابة المهن الموسيقيه والحضور لبيته الثاني  .

راغب علامة مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

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