عندنا اسمها مشبك| لفظ خارج على الهواء من تامر أمين لقبلة راغب علامة

علق الإعلامي تامر أمين، على أزمة حفل المطرب اللبناني راغب علامة، والقبلة المثيرة للجدل في حفله الأخير بمصر، وإيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

فاجئتني بقبلة ولم استطع إحراجها

وخلال مداخلة هاتفية شرح المطرب اللبناني راغب علامة، تفاصيل الأزمة، قائلا: "بعد انتهائي من الغناء إحدى المعجبات طلبت التصوير معي وفاجئتني بقبلة ولم استطع إحراجها".

راغب علامة



إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر

ومن جابنه وصف الإعلامي تامر أمين، القبلة، قائلا: "عندنا في مصر إسمها بوسة مشبك، البوسة اللي كانت في الحفل دي".

ورد راغب علامة، قائلا: "هذه القبلة كانت برا وعلى جنب".

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا أحد حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل: “تابعت على مدار يومين سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتد عليه داخل وطننا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، فضلا عن أن مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز”.

وأضاف مصطفى كامل: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

مخاطبة غرفة المنشأت السياحيه للاجتماع بهم أو من ينوب عن سيادتهم لإتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.