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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستعد للتحقيق| أول تعليق من راغب علامة على أزمة حفله والقبلة المثيرة للجدل

راغب علامة
راغب علامة
عادل نصار

علق المطرب اللبناني راغب علامة، على أزمة حفلة الأخير، وايقافه من قبل نقيب المهن الموسيقية عن الغناء في مصر، واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا أحد حفلاته.

بعد انتهائي من الفناء إحدى المعجبات طالبت التصوير معي

وقال الفنان راغب علامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأثنين، إن بعد انتهائي من الفناء إحدى المعجبات طالبت التصوير معي وفاجئتني بقبلة ولم استطع احراجها.

راغب علامة


وأضاف الفنان راغب علامة، أن تواصلت مع صديقي مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وتفهم موقفي ومستعد للمثول للتحقيق.

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بيانا صحفيا قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاؤه للتحقيق لما حدث منه مؤخرا أحد حفلاته .

وقال النقيب مصطفى كامل: "تابعت على مدار يومين سلوكاً مُشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية ولم نعتد عليه داخل وطننا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي، فضلا عن أن مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فناً وقيمة، ولم تكن يوماً ولن تكون مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز" .
وأضاف مصطفى كامل: "مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة ولكل الأخوة الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيباً ومجلس إدارة الآتي :

واستدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقيه بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

مخاطبة غرفة المنشأت السياحيه للاجتماع بهم أو من ينوب عن سيادتهم لإتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية .

راغب علامة المهن الموسيقية نقيب المهن الموسيقية الغناء المطرب اللبناني

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