نقل بول جاسكوين أسطورة إنجلترا إلى العناية المركزة بعد أزمة صحية خطيرة

تعرض أسطورة كرة القدم الإنجليزية، بول جاسكوين، لأزمة صحية حادة استدعت نقله إلى وحدة العناية المركزة، بعد أن عُثر عليه فاقدًا للوعي داخل منزله في مدينة بول بمقاطعة دورست.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن صديقًا مقربًا لجاسكوين (58 عامًا) عثر عليه في غرفة نومه بحالة فقدان وعي تام، قبل أن يسارع بالاتصال بخدمات الطوارئ، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث يخضع حاليًا لمراقبة طبية دقيقة.

جاسكوين، الذي مثل منتخب إنجلترا في 57 مباراة دولية سجل خلالها 10 أهداف، لا يزال يعد أحد أبرز أيقونات الكرة الإنجليزية، ويحتفظ له الجمهور بذكريات مؤثرة أبرزها دموعه الشهيرة خلال خسارة نصف نهائي يورو 1996.

وتأتي هذه الأزمة الصحية في ظل معاناة جاسكوين من ضغوط نفسية شديدة، نتيجة مشاكل مالية مرتبطة بشركته الخاصة، والتي أثرت بشكل واضح على حالته النفسية في الآونة الأخيرة.