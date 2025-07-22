قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الكشف عن وجهة علي معلول المقبلة بعد الأهلي
حبس وغرامة بانتظار المتسبب في إصابة رزان مغربي داخل فندق الشيخ زايد
الاحتلال يستهدف مقر منظمة الصحة العالمية في غزة
هل خروج المهدي من علامات الساعة؟ اعرف الحقيقة الشرعية
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات
التفاصيل الكاملة لغرق سيارتي نقل عقب سقوطهما من معدية شرق التفريعة ببورسعيد
طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.. خطوة بخطوة
انهيار لغوي.. محمد سعيد محفوظ يستخرج 30 خطأ في بيان نقابة الموسيقيين
الوزير: بحث تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ والمناطق الصناعية
وسام أبوعلي يعتذر لجماهير الأهلي
أسبوع ساخن.. 1265 قتيلا حصيلة اشتباكات السويداء جنوب سوريا
إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوسف معاطي: "حسن ومرقص" رُفض دينيًا في البداية.. والبابا شنودة تدخّل للموافقة

الكاتب يوسف معاطي
الكاتب يوسف معاطي
هاجر ابراهيم

كشف الكاتب والسيناريست الكبير يوسف معاطي عن كواليس إنتاج فيلم "حسن ومرقص"، الذي قدّمه مع النجم عادل إمام والنجم العالمي عمر الشريف، مؤكدًا أن الفيلم واجه رفضًا رقابيًا ودينيًا في مراحله الأولى، بسبب حساسية الفكرة التي يتناولها.

وقال معاطي، خلال لقائه مع الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، إن الفيلم تضمن جملة "الدين بيقول إيه"، وكانت من بين الأسباب التي أدّت إلى رفضه في البداية.

وأضاف: "كنت قد اتفقت مع عادل إمام على العمل معًا على الفيلم، ثم غبت لمدة أسبوعين، وكان يسأل عني باستمرار، حتى ذهبت إليه أثناء تقديمه لإحدى المسرحيات وطرحت عليه فكرة الفيلم".

وأوضح أن الفيلم كان يدور حول تبادل الأدوار الدينية، حيث يجسد عادل إمام دور رجل مسيحي يتخفى في صورة مسلم، بينما يجسد عمر الشريف دور مسلم يتخفى كمسيحي، في محاولة لفضح التعصب وإبراز التعايش الديني.

وتابع: "الفكرة قوبلت بالرفض من عدة جهات، منها الأزهر الشريف والكنيسة وبعض الأجهزة، فبدأنا في التنقل بين تلك الجهات لإقناعها"، مشيرًا إلى أن عادل إمام قال ساخرًا حينها: "هو إحنا كل ما نعمل فيلم هنروح نلف على الجهات!".

وأكد معاطي أن موقف البابا شنودة الثالث كان حاسمًا، إذ عبّر عن إعجابه بالفيلم، لكنه أبدى تحفظًا على مشهد معين يظهر فيه البطل وهو يقدم نفسه كقسيس، فاقترح البابا تقديم الشخصية كـ"واعظ" بدلًا من قس، وهو ما تم احترامه وتعديله في النص.

كما أشار إلى أن الأزهر بدوره وافق لاحقًا على تقديم مشهد ديني، حيث يُلقي عمر الشريف دعاءً داخل الكنيسة، وهو مشهد حمل رسالة قوية عن التسامح.

وعن كواليس هذا المشهد، قال معاطي: "جاءني عمر الشريف وقال: (اللغة العربية لم أنطقها منذ فترة طويلة، والدعاء صعب عليّ.. هل أغيره أم أشتغل عليه؟)، وكان مثالًا في التواضع، وقرر حفظه وتقديمه باحتراف".

وأكد معاطي أن الفيلم حصد عددًا من الجوائز، نظرًا لجرأة الفكرة وقيمتها الإنسانية، مشددًا على أن علاقته بالنجوم ليست مهنية فقط، بل قائمة على الاحترام والمحبة، قائلاً:"هؤلاء الفنانون يمثلون قوة مصر الناعمة.. فرفقًا بهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

يوسف معاطي حسن ومرقص البابا شنودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

ترشيحاتنا

تسارع الزمن

أحداث مريبة.. غدا يتسارع الزمن.. اليوم أقل من 24 ساعة في هذه الأوقات

معرض بور

حين يتحدث السرد.. أصوات الأدباء ترسم ملامح الإبداع ببورسعيد

حملة سلامتك تهمنا

كمال ريان: سلامتك تهمنا خطوة لحماية شريحة كبيرة من العمالة غير المنتظمة

بالصور

سيطر على توترك قبل النتيجة.. 7 خطوات للحفاظ على هدوئك

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد