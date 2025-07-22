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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد .. ودرجات الحرارة تتجاوز 43 درجة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة القادمة من شبه الجزيرة العربية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستتجاوز المعلنة بعدة درجات بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

طقس شديد الحرارة نهارًا.. ومائل للحرارة ليلًا

وأوضحت "غانم" خلال صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد  أن الطقس سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب مناطق الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال فترات الليل، خاصة في المناطق الداخلية. 

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بدرجات الحرارة لتصل المحسوسة إلى 43 درجة مئوية في بعض المناطق.

شبورة صباحية ونشاط رياح متقطع

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد إلى أن فترات الصباح ستشهد شبورة مائية كثيفة أحيانًا، خاصة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد. كما سيصاحب الطقس نشاط نسبي للرياح على فترات متقطعة، مما قد يساعد جزئيًا في تلطيف الأجواء ببعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 22 يوليو 2025:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38° والمحسوسة 40°

السواحل الشمالية: العظمى 32° والمحسوسة 35°

شمال الصعيد: العظمى 39° والمحسوسة 41°

جنوب الصعيد: العظمى 42° والمحسوسة 43°

لماذا نُحس بحرارة أعلى من المُعلنة؟

أوضحت "غانم" أن الفرق بين درجات الحرارة المعلنة والمحسوسة يعود إلى الرطوبة العالية التي تعوق عملية تبخر العرق من الجسم، مما يجعل الإنسان يشعر بارتفاع الحرارة بشكل أكبر. 

وأكدت أن الهيئة بدأت في إدراج درجات الحرارة المحسوسة ضمن البيانات اليومية لإتاحة معلومات أدق للمواطنين.

نصيحة الأرصاد للمواطنين: توخي الحذر وتجنب التعرض للشمس

وفي ختام حديثها، شددت منار غانم على ضرورة توخي الحذر خلال ساعات الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا)، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. 

كما نصحت بارتداء الملابس القطنية الفاتحة وشرب كميات كافية من المياه للحفاظ على ترطيب الجسم.

حالة الطقس درجات الحرارة اعرف حالة الطقس

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