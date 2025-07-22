محافظ البحر الأحمر: خط طيران مباشر بين نيس والريفييرا الفرنسية والغردقة أكتوبر المقبل

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الثلاثاء ، أنه اعتباراً من يوم 26 أكتوبر 2025، ستطلق شركة ايزي جيت وهي شركة طيران بريطانية ، خط طيران جديد مباشر يربط بين مدن نيس والريفييرا الفرنسية والغردقة، بواقع رحلتين اسبوعياً .

كشف محافظ البحر الاحمر، عن تصدر الغردقة المركز الأول ضمن قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في صيف 2025، في استطلاع أجرته مؤخراً شركة السفر العالمية "بوكينج"، ضم مشاركين من 32 دولة حول العالم .

أشار المحافظ، إلى أن الدولة بذلت مجهود كبير خلال السنوات الماضية ووضعت مخطط استراتيجي جديد لتطوير مدينة الغردقة، ونجحت الدولة في وقت قياسي في الانتهاء من إنشاء وافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية والسياحية التي جعلت الغردقة تنافس المدن العالمية، وكل ذلك بدعم كبير من القيادة السياسية.

أكد اللواء حنفي، أن دلالة إدراج الغردقة ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية العالمية لصيف 2025 يعكس أن مصر تتميز بأمان في وسط منطقة غير مستقرة، موضحاً أن هذه ميزة لمصر تجعلها وجهة للسياح والاستثمار، حيث يعكس ذلك تحولاً في مزاج السائح العالمي، الذي بات يبحث عن تجارب سياحية مميزة وآمنة وشواطئ نقية، وخدمات عالية الجودة بأسعار معقولة، وكل ذلك

متوافر في الغردقة ما يجعلها خياراً مثالياً لعطلات الصيف.