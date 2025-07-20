الأنبا عمانوئيل يترأس المؤتمر الصيفي الإيبارشي للمرحلة الابتدائية بالغردقة

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المؤتمر الصيفي الإيبارشي للمرحلة الابتدائية، وذلك بدار الخدمات لراهبات قلب يسوع المصريات، بالغردقة

أقيمت فعاليات المؤتمر بإشراف وتنظيم لجنة التعليم المسيحي، الممثلة في الأب أمجد عزت، والأب يوسف ذكي، بمشاركة عدد كبير من أبناء مختلف كنائس الإيبارشية، وسط تنظيم رائع، ومحتوى غني تمحور هذا العام حول يوبيل الرجاء"، الذي تحتفل به الكنيسة الجامعة سنة اليوبيل ٢٠٢٥.

دراسة الشخصيات

تنوعت فقرات المؤتمر بين اللقاءات التكوينية، والأنشطة الإبداعية، والألعاب الجماعية، والعروض التمثيلية، التي حملت رسائل روحية عميقة قُدمت بأسلوب بسيط وشيّق يناسب الأطفال.

ومن أبرز محاور المؤتمر كان التوقف عند شخصيتين كتابيتين عاشتا رجاءً استثنائيًا وسط التحديات:

- نوح، الذي أطاع كلمة الله بإيمان وبساطة عميقة، ليكون رمزًا للرجاء والطاعة والثقة في مواعيد الله.

- بطرس، الذي أنكر ثم عاد، فسُلمت له مفاتيح الملكوت، فأصبحت قصة الرجاء الذي يُقيم من السقوط، ويصنع من الضعف قوة ورسوخًا في الإيمان.

وتم تقديم هاتين الشخصيتين في شكل عروض تمثيلية هادفة، جمعت بين الإبداع والرسالة، وعاش الأطفال من خلالها مغامرة استكشاف أبطال الإيمان.

واختتم الأب المطران المؤتمر بكلمة أبوية، شكر فيها جميع الخدام، وأثنى على مجهودات لجنة التعليم المسيحي، معبرًا عن سعادته الكبيرة بفرح الأطفال، وعمق الرسائل التي نُقلت إليهم بطريقة ممتعة وملهمة.