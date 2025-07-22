على البحر …مريهان حسين تثير الجدل من عطلتها الصيفية

شاركت الفنانة مريهان حسين صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام.

وخطفت مريهان حسين أنظار جمهورها بأطلالة جذابة علي الشاطيء مرتدية فستان مشجر باللون الابيض و الأسود ،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن ميرهان حسين تنتظر عرض مسلسلها " أمير العوامري" الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما حول حياة رجل الأعمال ( امير العوامري) الذي يقع في حب امرأة تدعى ( منيرة) و تدور علاقتهما وسط العديد من صراعات المال و السلطة.



ويشارك في بطولته هاني سلامة وسوسن بدر ، ومي سليم و أحمد صفوت ، محسن محيي الدين ، وغيرهم كثير من النجوم.