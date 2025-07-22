حلم تحقق عام 2019 وتعيين الأوائل وتوزيع الخريجين على وحدات الجيش| مدير طب القوات المسلحة يكشف مميزات الدراسة

طل اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، ليكشف الكثير عن الكلية وطريقة الدراسة فيها.

مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: تدريب 200 طبيب مدني بالكليات والمستشفيات العسكرية

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن جميع خريجي الكلية مؤهلون للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، موضحًا أن ألف خريج سجلوا بالفعل لاستكمال دراساتهم العليا.

وقال شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الكلية ترتبط بعدة بروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات طبية مرموقة، أبرزها جامعة ميتشجان الأمريكية، والكلية الملكية في إيرلندا، وجامعتا الشارقة ورأس الخيمة، إضافة إلى معاهد الأورام في إيطاليا.

وأضاف أن الكلية تنظم برامج تبادل طلابي مع الجامعات الدولية، بما يتيح للطلاب الاطلاع على نظم التعليم والامتحانات بالخارج خلال فترة الدراسة.

وأوضح شوقي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتمامًا كبيرًا بخدمة المجتمع المدني على غرار المجتمع العسكري، حيث تُتاح فرص التسجيل للدراسات العليا لخريجي الكليات العسكرية والجامعات المدنية على حد سواء.

وأشار إلى أن أكثر من 200 طبيب مدني يتم تدريبهم داخل الكليات والمستشفيات العسكرية، وذلك لتأهيلهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لخدمة المجتمع المدني.





مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: تعيين الأوائل وتوزيع الخريجين على وحدات الجيش

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أنه يتم تعيين أوائل الخريجين من الكلية، بينما يتم توزيع باقي الخريجين على مختلف الخدمات الطبية داخل تشكيلات القوات المسلحة، بما يخدم احتياجات الجيش في جميع أفرعه.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تأسيس الطالب في الكلية العسكرية يمنحه مستوى متميزاً من الالتزام والانضباط والكفاءة، مشيرًا إلى أن خريجي الكليات العسكرية يجسدون شعار كلياتهم: "العلم، الشرف، الوطن".

وأضاف أن هؤلاء الخريجين يمتلكون فهماً راسخاً للشرف العسكري، ويتمتعون بقدرة عالية على إدارة الوقت وحل المشكلات بطرق فعالة ومبتكرة، مؤكدًا أنه يتم تدريب الطلاب على التعامل مع الحروب الحديثة.

وأوضح مدير كلية الطب بالقوات المسلحة أن هناك فارقًا واضحًا في مستوى تأهيل خريجي الكلية مقارنة بالماضي، حيث يتم إعدادهم للحصول على درجات علمية متقدمة مثل الماجستير والدكتوراه، مع الحفاظ على كفاءتهم ومستواهم العلمي المتميز.





مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: كل عضو هيئة تدريس مسؤول عن 10 طلاب فقط

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن الكلية تدعم طلابها بشكل متواصل لتطوير أنفسهم علميًا وعمليًا، موضحًا أن كل عضو هيئة تدريس مسؤول عن متابعة 10 طلاب فقط، بما يضمن جودة التعليم وتقديم الدعم اللازم لكل طالب.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الكلية تمتلك مستشفى خاصة بها لتدريب الطلاب، بالإضافة إلى جاهزية كافة مستشفيات القوات المسلحة في الجمهورية لاستقبال الطلاب خلال الدراسة، وكذلك خلال مرحلة الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه.

وأضاف أن 80% من أعضاء هيئة التدريس في الكلية من خريجي الجامعات المصرية، وفق بروتوكولات تعاون مع الجامعات المدنية، بينما يمثل خريجو الكليات العسكرية المؤهلين داخل القوات المسلحة نسبة 20%.

وأوضح أن المواد العسكرية يتم تدريسها للطلاب من قبل ضباط من مختلف أفرع القوات المسلحة، بينما يتولى أطباء القوات المسلحة تدريس المواد الطبية.





مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: الخريج يحصل على شهادتين إحداها أمريكية

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن طلاب الكلية يتلقون تدريبًا مكثفًا طوال أيام الأسبوع على المواد الطبية الأكاديمية إلى جانب المواد الطبية العسكرية، مشيرًا إلى وجود تعاون مع جامعات دولية وعربية، بدأ بمنهج كلية الطب بجامعة ميتشجان الأمريكية.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن خريج كلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على شهادتين، الأولى من الكلية، والثانية من جامعة ميتشجان الأمريكية.

وأضاف أن المنهج الدراسي المطبق في الكلية هو ذاته المعتمد بجامعة ميتشجان، لافتًا إلى أنه تم تطوير المناهج أيضًا بالتعاون مع جامعات في أيرلندا، وذلك بهدف رفع كفاءة الطلاب ومواكبة المعايير الدولية في التعليم الطبي.

وأوضح أن خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة يتميزون عن نظرائهم في الكليات المدنية من حيث الانضباط ومستوى التدريب، مضيفًا أن الطالب يقضي فترة دراسته بالكامل داخل الكلية ضمن نظام تعليمي وتدريبي متكامل.

مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: تحويل الطلاب من الحياة المدنية إلى العسكرية خلال 90 يومًا

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن طلاب الكليات العسكرية السبع يندمجون سويًا خلال فترة تدريبية مدتها 90 يومًا، تهدف إلى تحويلهم من الحياة المدنية إلى النظام العسكري، موضحًا أنه عقب انتهاء هذه الفترة، يتجه كل طالب إلى كليته لاستكمال الدراسة والتدريب في تخصصه، مع البدء في تطوير البرامج الطبية العسكرية داخل كلية الطب.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اليوم الدراسي للطالب يبدأ بطابور لياقة بدنية صباحي، ثم تلي ذلك المحاضرات الطبية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأضاف أنه يتم تخصيص أيام محددة لدراسة المواد العسكرية، مشيرًا إلى أن الطالب يتلقى خلال فترة الدراسة عددًا من المواد الطبية العسكرية، من بينها جراحة وطب الميدان وطب الأعماق والطيران.





مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: نُخرج ضابط طبيب كفء يجمع بين العلم والانضباط

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن الكلية تهدف إلى تخريج ضابط طبيب يتمتع بالكفاءة العلمية والمعرفية، إضافة إلى الانضباط العسكري والالتزام، موضحًا أن هذه الصفات تنعكس بشكل إيجابي على أداء الطبيب في مهنته.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن خريج كلية الطب بالقوات المسلحة أصبح مميزًا ومختلفًا تمامًا عن خريجي الماضي، مشيرًا إلى وجود تطوير مستمر في مناهج الدراسة والتدريب داخل الكلية.

وأضاف أنه يتم قبول 200 طالب فقط سنويًا للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة، وقد يختلف العدد قليلًا من عام لآخر، حيث يتم قبول ما بين 190 إلى 210 طلاب.

وأشار إلى أن طلاب الثانوية العامة المتقدمين للكلية يتم تأهيلهم خلال 90 يومًا مع طلاب الكليات العسكرية الأخرى، ضمن برنامج موحد يرسخ قيم الانضباط والعمل الجماعي.





اللواء طبيب أيمن شوقي: القوات المسلحة تمتلك مستشفيات عسكرية في جميع المحافظات

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تمتلك مستشفيات عسكرية موزعة في جميع المحافظات، وتحتاج إلى كوادر طبية بشرية ضخمة لتلبية متطلباتها.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة جاء لتأمين احتياجاتها من الأطباء المقاتلين.

وأضاف أن الطالب في كلية الطب بالقوات المسلحة يدرس منهجًا طبيًا عسكريًا إلى جانب المنهج العسكري المتبع في الكليات العسكرية الأخرى، مشيرًا إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع في عام 2013، أصدر قرارًا بإنشاء أول كلية طب تابعة للقوات المسلحة.

وأوضح أن الكلية ستشهد تخريج الدفعة الثامنة في شهر أكتوبر المقبل، وأن هناك حاليًا 12 دفعة تتابع دراستها داخل الكلية.





مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: إنشاء كلية الطب كان حلمًا تحقق عام 2019

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن أول دفعة تخرجت من الكلية كانت في عام 2019، مشيرًا إلى أن إنشاء كلية طب تابعة للقوات المسلحة كان حلمًا طال انتظاره، خاصة أن الأطباء العسكريين كانوا يتخرجون سابقًا في كليات الطب بالجامعات المدنية المختلفة.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأطباء كانوا يقضون عامًا دراسيًا في الكلية الحربية بعد التخرج للتأهيل العسكري، ثم يُلحقون بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وأضاف أن خريجي كليات الطب من الجامعات المدنية كانوا يخضعون لهذا التأهيل ليصبحوا ضباطًا، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة هو تأهيل الطلاب عسكريًا وطبيًا فور تخرجهم من مرحلة الثانوية العامة.





