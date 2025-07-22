طب القوات المسلحة: تعيين الأوائل وتوزيع الخريجين على الوحدات

أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أنه يتم تعيين أوائل الخريجين من الكلية، بينما يتم توزيع باقي الخريجين على مختلف الخدمات الطبية داخل تشكيلات القوات المسلحة، بما يخدم احتياجات الجيش في جميع أفرعه.

وقال اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن تأسيس الطالب في الكلية العسكرية يمنحه مستوى متميزاً من الالتزام والانضباط والكفاءة، مشيرًا إلى أن خريجي الكليات العسكرية يجسدون شعار كلياتهم: "العلم، الشرف، الوطن".

وأضاف أن هؤلاء الخريجين يمتلكون فهماً راسخاً للشرف العسكري، ويتمتعون بقدرة عالية على إدارة الوقت وحل المشكلات بطرق فعالة ومبتكرة، مؤكدًا أنه يتم تدريب الطلاب على التعامل مع الحروب الحديثة.

وأوضح مدير كلية الطب بالقوات المسلحة أن هناك فارقًا واضحًا في مستوى تأهيل خريجي الكلية مقارنة بالماضي، حيث يتم إعدادهم للحصول على درجات علمية متقدمة مثل الماجستير والدكتوراه، مع الحفاظ على كفاءتهم ومستواهم العلمي المتميز.

