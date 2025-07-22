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مهندسون وصرافو تذاكر.. رابط التقديم على وظائف المونوريل 2025

المونوريل
المونوريل
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن رابط التقديم على وظائف المونوريل 2025 ، بعدما أعنلت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، في استقبال طلبات التقديم لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (E.C.M)، ضمن إعلاناتها الرسمية أرقام 2 و3 و4 لعام 2025، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل وصيانة مشروع قطار المونوريل، أحد أبرز مشاريع النقل الذكي في مصر.

تفاصيل وظائف المونوريل 2025

تتضمن الوظائف الشاغرة عددًا من التخصصات الفنية والهندسية والإدارية اللازمة لتشغيل منظومة المونوريل، من بينها وظائف مهندسين وفنيين ومشرفي محطات وصرافي تذاكر، وذلك لخدمة مسارات المشروع التي تربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وظائف الهيئة القومية للأنفاق 2025 وشروط التقديم

ومن بين أبرز الوظائف المعلن عنها، وظيفة "مهندس سلامة وصحة مهنية" بتخصصات كهرباء أو ميكانيكا، والتي وضعت الشركة لها عددًا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أهمها:

  • أن يكون المتقدم من الذكور فقط
  • الحصول على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات التالية: كهرباء بجميع فروعها، ميكاترونيكس، اتصالات، أو ميكانيكا
  • ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا وقت التقديم
  • الحصول على تقدير عام لا يقل عن "جيد"
  • أن يكون من سكان القاهرة الكبرى
  • إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
  • عدم وجود سوابق جنائية
  • إجادة اللغة الإنجليزية (بحد أدنى 70% في اختبار معهد اللغات التابع للقوات المسلحة)
  • اجتياز الاختبارات الشخصية والطبية والنفسية
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي
  • تحمل ضغط العمل والالتزام بنظام الورديات
  • الاستعداد لفترة تدريب لا تزيد عن سنتين

تفاصيل الوظيفة

تشمل الوظائف المطروحة دورات تأهيلية مكثفة واختبارات مهنية ونفسية، على أن يتم توزيع المقبولين لاحقًا على مواقع التشغيل المختلفة ضمن خطوط المونوريل الجاري تجهيزها.

المستندات اللازم إرفاقها بطلب التقديم

يُشترط على المتقدمين إرفاق عدد من الأوراق الرسمية مع طلب التقديم الإلكتروني، وهي:

  1. صورة من المؤهل الدراسي
  2. صورة من بطاقة الرقم القومي
  3. صورة من شهادة الموقف من التجنيد
  4. صورة من كارنية نقابة المهندسين
  5. صور من شهادات الخبرة إن وجدت
  6. صور من الدورات التدريبية ذات الصلة إن وُجدت

رابط التقديم على وظائف المونوريل 2025

أعلنت الهيئة أن التقديم يتم حصريًا عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق ، https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs  ، حيث تم فتح باب التقديم بدءًا من اليوم 20 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم 30 يوليو 2025، ما يمنح الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة فرصة عشرة أيام فقط لتسجيل بياناتهم واستيفاء المستندات المطلوبة.

استكمال اختبارات السلامة والكفاءة بمحطة مدينة نصر

وفي سياق متصل، تواصل وزارة النقل إجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية لمنظومة المونوريل في مرحلتها التجريبية، دون ركاب، حيث انطلقت رحلات تجريبية من مركز التحكم بالعاصمة الإدارية حتى المحطة السابعة بمحور المشير، وامتدت لاحقًا إلى محطة مدينة نصر ضمن خطة محكمة لتقييم كفاءة التشغيل وضمان سلامة الركاب قبل بدء الخدمة رسميًا.

تهدف هذه الاختبارات إلى محاكاة الأداء الحقيقي للقطارات وأنظمة التشغيل، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والانسيابية فور إطلاق الخط رسميًا للجمهور.

مشروع متكامل يمتد على 100 كيلومتر ويضم 35 محطة

مشروع مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر يُعد من أكبر مشروعات النقل الجماعي الحديثة، حيث يمتد لمسافة 100 كيلومتر تقريبًا، تغطي 35 محطة، وتخدم مناطق التوسعات العمرانية الجديدة.

ويتكون كل قطار في المنظومة من 4 عربات، مع خطة مستقبلية لمضاعفة السعة إلى 8 عربات، تماشيًا مع تزايد الكثافات السكانية، وهو ما يعكس طموح الدولة في تطوير شبكة مواصلات عصرية ومستدامة تربط المدن الجديدة بالعاصمة.


وإلى تفاصيل الوظائف في الصور التالية:/ 



 

وظائف المونوريل الهيئة القومية للانفاق وظائف ووزارة النقل رابط التقديم على وظائف المونوريل

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