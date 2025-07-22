رفعت قمصان: انتخابات الشيوخ والنواب 2025 تأتي في ظروف غير تقليدية

قال اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب في عام 2025 تأتي في ظروف محلية وإقليمية غير تقليدية، تشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة تعجز عن تحملها دول كثيرة، إلا أن مصر محمية بفضل جيشها وقيادتها السياسية الواعية.

وأكد "قمصان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الدولة المصرية تواجه محاولات مستمرة من قوى الشر للتآمر عليها، خاصة في ظل تطورات إقليمية مرتبطة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال إن الشعب المصري يمثل أحد أركان الدولة الثلاثة في الفقه الدستوري، وهي "الأرض، والشعب، والحكومة"، مشيرًا إلى أن المصريين عاشوا على هذه الأرض وسالت دماؤهم دفاعًا عنها، وهو ما يفرض عليهم واجبًا وطنيًا بالحفاظ عليها، بغض النظر عن شكل الحكومة أو النظام السياسي القائم.

وشدد على أن الجمهورية الجديدة لا تعني مجرد شعارات، بل تعكس مرحلة من الجدية المطلقة والعمل الدؤوب في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالحريات والوعي المجتمعي.

وأضاف أن الاختلاف في الآراء حول أداء الحكومة أمر طبيعي، لكن الدولة المصرية – ككيان – يجب أن تظل محل إجماع وحرص من جميع المواطنين.