غزة ستنتصر.. أسامة كمال: مصير القادة الإسرائيليين الحاليين لن يختلف عن الطغاة عبر التاريخ

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن "الله ينصر الضعفاء في كل زمن"، وأن غزة وفلسطين ستنتصران في النهاية، مشدداً على أن "مصر، شعباً وحكومة، مستمرة في الدفاع عن غزة، وقضية غزة لن تموت".

وقال أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن المحكمة الجنائية الدولية رفضت مؤخراً طلباً إسرائيلياً لإلغاء مذكرات التوقيف ووقف التحقيقات في الجرائم المرتكبة، وأكد أن الدائرة التمهيدية للمحكمة شددت على اختصاصها القانوني الكامل على الجرائم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتابع مقدم برنامج “مساء دي أم سي”، أن التاريخ يثبت أن "الإمبراطوريات تزول والشعوب تبقى"، متوقعاً أن مصير القادة الإسرائيليين الحاليين لن يختلف عن مصير الطغاة عبر التاريخ.

وأشار إلى أن فلسطين ستبقى حيث بقيت اليابان وألمانيا وفيتنام، وإسرائيل ستذهب حيث ذهبت فرنسا وإنجلترا"، وأضاف أن كل أصحاب أحلام التوسع على حساب الضعفاء "ذهبوا وبقي الضعفاء".