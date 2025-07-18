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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة كمال : جيش الاحتلال لا يفرق بين المسلمين والمسيحيين في استهدافاته

أسامة كمال
أسامة كمال
علي مكي

قال الإعلامي أسامة كمال إن انسحاب القوات الحكومية السورية من مدينة السويداء جاء في أعقاب غارات جوية إسرائيلية استهدفت منشآت حكومية، في تصعيد اعتبره جزءًا من أجندة الاحتلال لإعادة رسم الواقع الجيوسياسي في المنطقة، عبر نشر الفوضى واستغلال الصمت الدولي.

وأضاف كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن الرئيس السوري أحمد الشرع اتخذ قرارًا بعدم الرد العسكري، حفاظًا على أرواح المدنيين من أبناء الطائفة الدرزية، رغم سقوط قتلى في صفوف القوات السورية نتيجة القصف. وأشار إلى أن الشرع وصف قراره بأنه "حكم العقل"، إلا أن ذلك يثير تساؤلات جدية حول قدرة الدولة السورية على حماية سيادتها.

وأكد كمال أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن "خطوط حمراء" وضعتها تل أبيب في الجنوب السوري لحماية الدروز، تُعد دليلًا على التدخل المباشر في الشأن الداخلي السوري، ومحاولة واضحة لفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.

وأشار الإعلامي إلى أن الموقف الدولي لا يزال عاجزًا عن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، لافتًا إلى أن قصف كنيسة العائلة المقدسة في غزة مؤخراً يُظهر أن الاحتلال لا يفرّق بين المسلمين والمسيحيين في استهدافاته، وسط غياب كامل للعدالة الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية.

أسامة كمال جيش الاحتلال إسرائيل فلسطين

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