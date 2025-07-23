خبير بشئون الجماعات الإسلامية: الإخوان «تنظيم ثعباني» يُغير جلده كل 10 سنوات|فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن الإخوان “تنظيم ثعباني” يغير جلده كل 10 سنوات، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في محاربة الإرهاب وبيان وزارة الداخلية أكد على ذلك.





وقال أحمد الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن حركة حسم الإرهابية لها ظهير سياسي وتظهر نفسها كمنفصلة عن الإخوان بما يخالف الواقع، مشيرا إلى أنه لا يجب فصل حركة حسم عن جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع الخبير في شئون الجماعات الاسلامية، أن جماعة الاخوان اليوم يقدم حركة حسم على أنها تكون كبش فداء لحماية التنظيم الأم من إدراجه على لوائح الارهاب في أوروبا، مؤكدا أنه لا يجب فصل حركة حسم عن جماعة الإخوان الإرهابية.