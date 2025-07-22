ثروت الخرباوي: يحيى موسى خطط لاغتيال هشام بركات بتمويل من التنظيم الدولي للإخوان

قال ثروت الخرباوي مفكر وباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إنّ الإخواني محمد مرسي عيّن الإرهابي يحيي موسى متحدثا باسم وزارة الصحة بناءً على أوامر الإرهابي خيرت الشاطر رغم صغر سنه، عندما كان الإخوان في الحكم.

وأضاف الخرباوي خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": «يحيي موسى كان يصدر البيانات الكاذبة بأعداد قتلى اعتصام رابعة العدوية، وكانت وكالات الأنباء العالمية والصحف العالمية والإخبارية تتداول هذه البيانات بحجة أن الشخص الذي أصدرها متحدث وزارة الصحة».

وتابع: "محمد كمال أنشأ لواء الثورة وحركة حسم، ولواء الثورة متخصص، وحسم بصفة عامة والأكثر عنفا.. لواء الثورة تخصص في اغتيال ضباط الجيش والشرطة والقضاة، ولذلك، هم قتلوا الشهيد عادل رجائي انتقاما من مقتل محمد كمال، وبعد ذلك، قرر يحيي موسى التخطيط لعمل كبير جدا، فبدأ يرتب من خلال الأموال الطائلة التي وصلت إليه من التنظيم الدولي لزعزعة الاستقرار في مصر، وجرى الترتيب لعمل كبير".

وواصل: "في مارس 1948 قتل الإخوان المستشار أحمد الخازندار وهو واحد من أكبر قضاة مصر، فإذا بالأمر يتكرر مرة أخرى، وخطط يحيي موسى لاغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام، وبالفعل فجروا سيارة مفخخة في موكبه".