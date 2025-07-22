ثروت الخرباوي: التنظيم الدولي للإخوان موجود في لندن وتأتيه أموال لا حصر لها

قال ثروت الخرباوي مفكر وباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي، إنّ التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يمول تنظيم حسم الإرهابي، موضحًا: «التنظيم الدولي موجود في لندن ويأتي إليه أموال لا حصر لها ولا يمكن عدها، ولديه شركات بعضها عابرة للقارات، وتمتلك مليارات الدولارات، وتستطيع أن تنقل المال من مكان إلى مكان تحت غطاء يبدو أنه شرعي».

وأضاف الخرباوي خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ محمد كمال قُتل في مداهمة للشرطة المصرية في مايو 2015 بمنطقة البساتين، وكان أخطر شخصية، وكان يحيي موسى غير ملحوظ نشاطه.

وتابع، أن محمد كمال ومساعده ياسر شحاته اشتبكا في قتال ضارٍ مع الشرطة المصرية، ثم عثر على كم كبير من الأسلحة في حوزتها، وكانا يلقيان القنابل على قوات الشرطة، وعندما قُتل محمد كمال عُثر على كم من المستندات والأوراق والوثائق غير عادية ترسم خطوات طريق الإرهاب، منها وثيقة سرية جدا، اسمها المقاومة الشرعية التي تبناها يحيي موسى تلميذ محمد كمال.