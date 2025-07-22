قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الكشف عن وجهة علي معلول المقبلة بعد الأهلي
حبس وغرامة بانتظار المتسبب في إصابة رزان مغربي داخل فندق الشيخ زايد
الاحتلال يستهدف مقر منظمة الصحة العالمية في غزة
هل خروج المهدي من علامات الساعة؟ اعرف الحقيقة الشرعية
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات
التفاصيل الكاملة لغرق سيارتي نقل عقب سقوطهما من معدية شرق التفريعة ببورسعيد
طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك.. خطوة بخطوة
انهيار لغوي.. محمد سعيد محفوظ يستخرج 30 خطأ في بيان نقابة الموسيقيين
الوزير: بحث تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ والمناطق الصناعية
وسام أبوعلي يعتذر لجماهير الأهلي
أسبوع ساخن.. 1265 قتيلا حصيلة اشتباكات السويداء جنوب سوريا
إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين مستقبل وطن بالعلمين يشيد بجهود الداخلية في مواجهة حسم الإخوانية

عطية فضل عبد الرازق
عطية فضل عبد الرازق

أشاد عطية فضل عبد الرازق، أمين حزب مستقبل وطن بمدينة العلمين، بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجالها البواسل في حماية أمن الوطن والمواطن، مؤكدًا أن الداخلية كانت وما زالت درعًا قويًا في وجه قوى الإرهاب والخراب.

وقال عبد الرازق في تصريحات صحفية، إن العملية الأمنية الأخيرة التي نفذتها الأجهزة المختصة وأسفرت عن إحباط مخطط حركة “حسم” الذراع الإرهابي المسلح لجماعة الإخوان، تمثل ضربة استباقية ناجحة تؤكد مدى الجاهزية والكفاءة العالية لرجال الشرطة في رصد وتتبع العناصر الإرهابية قبل تنفيذ أي مخطط تخريبي.

وأكد: “نوجه التحية لرجال الشرطة البواسل.. هؤلاء هم عيون مصر الساهرة، الذين يقفون في صمت وشجاعة لحماية البلاد من كل خطر، ونقف جميعًا صفًا واحدًا خلفهم في معركتهم المستمرة ضد التطرف والإرهاب”.

وأشاد عبد الرازق بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قال إنها تمثل خارطة الطريق الحقيقية لحماية الأمن القومي المصري، خاصة فيما يتعلق بتوجيهاته المستمرة بالحفاظ على أمن وأمان المواطن، وضمان الاستقرار الداخلي، وضرب بؤر الإرهاب في مهدها.

وأضاف: “الرئيس السيسي وضع أمن المصريين على رأس أولويات الدولة، وتحركات وزارة الداخلية في تنفيذ هذه الرؤية تؤكد يقظة الدولة المصرية، التي لن تسمح أبدًا بعودة الفوضى التي حاولت جماعة الإخوان تصديرها من جديد عبر حركات مسلحة مثل حسم”.

كما وجه الشيخ عطية فضل التحية لروح المهندس الشهيد الذي راح ضحية هذا المخطط الآثم، مؤكدًا أن القيادة السياسية لا تتأخر في توجيه الدولة بكل أجهزتها لحفظ حقوق الشهداء وذويهم.

وتابع: “دماء الشهداء هي أمانة في أعناقنا جميعًا، وتوجيهات الرئيس بحفظ حق المهندس الشهيد تعكس إنسانية القيادة واحترام الدولة لتضحيات أبنائها، ولن يضيع دم شهيد سُفك على يد الإرهاب الآثم”.

وأكد عبد الرازق أن حزب مستقبل وطن يقف بكل مؤسساته ومنظومته التنظيمية خلف مؤسسات الدولة المصرية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من استقرار أمني في مصر هو نتاج تضحيات كبيرة وجهود يومية لا تتوقف.

واختتم بقوله: “نثق في أجهزة الدولة، ونراهن على وعي الشعب المصري، ولن نسمح أبدًا لأي قوى ظلامية بأن تعيد عجلة الخراب إلى الوراء، لأن مصر أصبحت أقوى من أي وقت مضى، بفضل تماسك مؤسساتها وقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي”.

حسم البرلمان مجلس النواب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

شادي زلطة

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

بالصور

سيطر على توترك قبل النتيجة.. 7 خطوات للحفاظ على هدوئك

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد