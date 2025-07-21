برلماني: نجاح الداخلية في إحباط مخطط حسم يبرهن على قوة الدولة ويقظة أجهزتها

ثمن النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، نجاح وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الوطني، في إحباط مخطط إرهابي كانت تعد له خلية "حسم" بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

وأكد نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا النجاح الكبير يُعد برهانًا واضحًا على قوة الدولة المصرية ويقظة أجهزتها الأمنية، ويعكس ما تتمتع به وزارة الداخلية من كفاءة عالية واستعداد دائم لحماية أمن المواطنين، والتصدي بكل حسم وقوة لأي محاولات خبيثة تستهدف الوطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الضربة الاستباقية تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع أمن الوطن وسلامة المواطنين على رأس أولوياتها.

وشدد عضو صناعة البرلمان، على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت قدرتها على دحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره، مشيرًا إلى أن مثل هذه المخططات البائسة لن تنال من عزيمة الشعب المصري، الذي يثق في مؤسسات دولته ويقف صفًا واحدًا خلفها.

واختتم النائب سامي نصر الله، تصريحه قائلًا: "مصر كانت وستظل عصية على الإرهاب، قوية بأجهزتها ومؤسساتها وشعبها الواعي، ولن تسمح لأصحاب الأجندات السوداء بزعزعة أمنها أو المساس باستقرارها".