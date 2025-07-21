نائبة: ضربات “الداخلية” لحركة حسم تؤكد يقظة رجال الشرطة.. وشكرًا للرئيس السيسي على دعمه في مواجهة الإرهاب

أشادت النائبة ثناء برغش، عضو مجلس النواب، بالضربات الاستباقية الناجحة التي نفذتها وزارة الداخلية ضد العناصر الإرهابية التابعة لحركة “حسم”، مؤكدة أن هذه العمليات الحاسمة تعكس يقظة رجال الشرطة وجاهزيتهم العالية لحماية أمن الوطن والمواطنين.

وقالت برغش إن وزارة الداخلية تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على رصد التحركات المشبوهة والتنظيمات المتطرفة، والتعامل معها بحسم قبل أن تُهدد استقرار الدولة، مؤكدة أن هذه الضربات توجه رسائل قوية لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن مصر.

ووجّهت النائبة تحية تقدير وإجلال لرجال الشرطة البواسل على يقظتهم المبكرة، وشجاعتهم في مواجهة الإرهاب، وتضحياتهم المستمرة من أجل حماية الوطن.

كما تقدّمت بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الدائم لأجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية، وسياسته الحاسمة في مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله، مؤكدة أن القيادة السياسية كانت وما زالت الدرع الحامي لمصر في الداخل والخارج.

واختتمت برغش تصريحها بالتأكيد على أن الشعب المصري يثق في مؤسساته، ويقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وقواته المسلحة وشرطته الوطنية حتى القضاء التام على الإرهاب.