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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الدولة المصرية تثبت كل يوم أنها عصية على الإرهاب بفضل يقظة أجهزتها الأمنية

الصافي عبد العال
الصافي عبد العال
فريدة محمد

أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في حماية أمنها القومي، مؤكدًا أن نجاح وزارة الداخلية في إحباط مخطط خلية "حسم" الإرهابية يُعد صفعة قوية على وجه الإرهاب الأسود، وتجسيدًا حيًا لجهوزية الدولة في مواجهة كل من تسوّل له نفسه تهديد استقرار الوطن.

وقال عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إن التحرك السريع والدقيق لقطاع الأمن الوطني يعكس كفاءة عالية ويقظة دائمة لدى أجهزة الدولة، والتي تعمل وفق استراتيجية شاملة لمحاصرة الإرهاب واجتثاثه، مشيرًا إلى أن هذه العملية النوعية تؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو الاستقرار والتنمية رغم محاولات التشويش والتخريب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه النجاحات الأمنية لا تنفصل عن الدور القيادي الحكيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على ترسيخ دعائم الدولة الوطنية وتعزيز منظومة الأمن الداخلي، بما يجعل من مصر نموذجًا في التصدي للإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن.

وشدد نائب الاسكندرية على أن وعي الشعب المصري وثقته في مؤسسات الدولة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب، داعيًا إلى الاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية والتصدي لكل محاولات التشكيك أو بث الفتنة، لأن أمن الوطن مسؤولية مشتركة.

واختتم النائب الصافي عبد العال تصريحه قائلًا: "ما تحقق اليوم من نجاح ليس مجرد إنجاز أمني، بل هو تأكيد على أن مصر قوية وقادرة، ولن تنكسر أمام دعاة الفوضى والإرهاب".

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