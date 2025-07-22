ثروت الخرباوي: محمد كمال مؤسس حركة حسم كان تلميذا وتابعا لخيرت الشاطر

قال ثروت الخرباوي مفكر وباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إنّ «حسم» هو اختصار لحركة سواعد مصر الإرهابية، موضحًا، أن الاختصارات أمر مستجد على الحياة العربية والمصرية.

وأضاف الخرباوي خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "لم تكن هناك مختصرات لأسماء، ولكن، عندما فوجئنا بحركة حماس، كان ذلك مختصرا لاسم آخر، وحسم اختصار لاسم".

وتابع: "هذه الاختصارات تخص التنظيمات التي تعمل بشكل سري جدا، وهي ليست تنظيمات دينية في الأصل، بل ماسونية، وتستخدم الاختصار، وفي الثقافة الأمريكية سنجد اختصارا لأمريكا USA، وكل شيء بها له اختصارات، وهي ثقافة وافدة إلينا.. فكيف وصلت تلك الثقافة إلى تلك التنظيمات؟!".

وأكد، أن مَن أنشأ حركة حسم شخص من أخطر ما يمكن وهو محمد كمال الذي كان عضو مكتب الإرشاد، وهو من الجيل الذي ظهر بعد 2011، ويقودها شخص في الوقت الحالي أخطر من الشخص الذي أنشأها، وهو يحيي موسى.

وأوضح، أن محمد كمال كان تلميذا وتابعا لخيرت الشاطر، وبعد عام 2013، تولى لجنة إدارة الأزمة، وهي شكل جديد من أشكال التعامل مع الأزمات التي تواجهها الجماعة الإرهابية للحصول على عقول جديدة تستطيع تقديم شيء في مواجهة ما حدث.