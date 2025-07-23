«الوداد» يطلب شرطًا ماليًا غريبًا.. والأهلي يجمّد مفاوضات رضا سليم

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مصير لاعب النادي الأهلي رضا سليم، مشيرًا إلى اقتراب رحيله.

وقال عبد الجواد، خلال تصريحات تلفزيونية: "رضا سليم، بعد أن كان على مسافة قريبة من الانتقال إلى الوداد المغربي، توقفت المفاوضات، لأن فريق الوداد طلب أن يدفع الأهلي 30% من راتب اللاعب".

وتابع: "وكيل رضا سليم أبلغ إدارة النادي الأهلي بأنه يمتلك عرضًا مناسبًا من أحد الأندية الخليجية، لكن مفاوضات الوداد توقفت بشكل رسمي".

من جانب آخر، نفى مصدر مسؤول داخل نادي الريان القطري وجود أي مفاوضات حالية مع النادي الأهلي بشأن التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المغربي أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع الأهلي بشأن ضم داري، كما لم تجرِ أي مفاوضات مع اللاعب أو من يمثله.

وجاء ذلك ردًا على تقارير صحفية فرنسية تحدثت عن مفاوضات بين الجانبين، تمهيدًا لانتقال داري إلى الدوري القطري، وهو ما وصفه المصدر بـ"غير الصحيح تمامًا".