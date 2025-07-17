نادي مغربي يدخل في مفاوضات لضم أشرف داري ورضا سليم

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، مصير ثنائي الأهلي رضا سليم، وأشرف داري خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: “نهضة بركان يدخل في مفاوضات مع الأهلي لضم أشرف داري ورضا سليم”.

ونفى مصدر مسؤول داخل نادي الريان القطري، وجود أي مفاوضات حالية مع النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المغربي أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن النادي لم يفتح أي خطوط اتصال مع الأهلي بشأن ضم داري، كما لم تجر أي مفاوضات مع اللاعب أو من يمثله.

جاء ذلك ردًا على تقارير صحفية فرنسية تحدثت عن مفاوضات بين الجانبين تمهيدًا لانتقال داري إلى الدوري القطري، وهو ما وصفه المصدر بـ"غير الصحيح تمامًا".