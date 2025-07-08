الأهلي لم يحسم موقفه من رحيل داري.. كارلوس مرشح لتعويضه

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي لم يحسم ملف احتراف أشرف داري مدافع الفريق خارجيا، بعد تلقيه عرضا من أحد الفرق السعودية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: أشرف داري مدافع النادي الأهلي لو رحل قد لا يتم جلب مدافع آخر بدلا منه، ويتم استقدام لاعب في مركز آخر.

وأضاف: من الوارد حال بيع أشرف داري، وكذلك رحيل وسام أبوعلي قد يتم العودة مجددًا لفكرة التعاقد مع كيفين كارلوس لاعب بازل السويسري.

وأكمل: لجنة الاسكاوتنج لازال لديها اهتمام مع كيفين كارلوس، الذي كان مرشحا للانتقال للأهلي في وقت سابق