وزير خارجية الاحتلال يطالب الدول الأوربية بإعادة فرض العقوبات على إيران

أكد وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر أن بلاده في العملية العسكرية التي استمرت 12 يومًا ضد إيران، ألحقت أضرارًا جسيمة بالمشروع النووي الإيراني واستهدفت مصادر الطائرات المسيّرة التي تُستخدم ضد أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات له خلال زيارته إلى أوكرانيا.

ووفق تقارير إعلامية أوكرانية فقد اتفق وزيرا خارجية إسرائيل وأوكرانيا، يوم الأربعاء 23 يوليو ، على بدء حوار استراتيجي مشترك بشأن تهديد النظام الإيراني.

وقال ساعر: "بالتعاون مع الولايات المتحدة، دمّرنا البنية التحتية النووية لإيران، قتلنا المسؤولين عن تطويرها، وأعدنا طموحاتهم النووية سنوات إلى الوراء".

وأضاف : أنظمة الدفاع الجوي التابعة للنظام طهران دُمّرت، وأن سلاح الجو الإسرائيلي عمل بحرية في أجواء إيران.

وتابع ساعر: "لا يمكننا أن نسمح لطهران بمواصلة طموحاتها النووية أو تغذية الإرهاب على المجتمع الدولي أن يتصرّف بحزم. أطلب من الدول الأوروبية أن تُفعّل الآن آلية إعادة فرض العقوبات".

كما شكر المسؤول الإسرائيلي رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، على موقفه تجاه النظام الإيراني وفرض العقوبات على مسؤوليه.

ومن جانبه؛ أعلن أندري سيبیا، وزير خارجية أوكرانيا، أيضًا في لقائه مع نظيره الإسرائيلي، أنه اتفق مع ساعر على بدء حوار منفصل حول تهديد طهران.

وقال سيبیا إن إيران وروسيا شكّلتا اتحادًا من الأنظمة الإجرامية، وهما ليستا تهديدًا لنا فقط، بل تُشكلان تهديدًا وجوديًا للأمن العالمي.

وشدد علي أن إيران لا تزال تواصل زعزعة استقرار المنطقة وتسعى لتوسيع برنامجها النووي.