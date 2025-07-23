مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل دمرت كل مقومات الحياة في غزة

أكد رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن إسرائيل دمرت كل مقومات الحياة في غزة، مشيرا إلى أنها تستهدف حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

وقال رياض منصور، خلال كلمته في جلسة بالأمم المتحدة، إن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح لتنفيذ مخطط التهجير، مؤكدا أن العالم يراقب أهل غزة وهم يموتون جوعى وعطشى.

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إلى أن أهل غزة يتعرضون للموت وهم يدفنون أبناءهم وبناتهم، مؤكدا أن إسرائيل منحت الحق في ذبح أهل غزة وقتلهم .

ونوه رياض منصور بأن هناك مساعدات على الحدود لكن إسرائيل تمنع دخولها، متسائلا “هل أرواح الفلسطينيين لا تستحق الإنقاذ؟"، فنحن ندعو إلى تشكيل تحالف من الدول الراغبة في إنهاء الاحتلال في غزة