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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يفتتح فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لمصر باليابان

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ولاء عبد الكريم

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لمصر والذي عقد فى إطار فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025 والذي يقام بمدينة أوساكا اليابانية خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 13 أكتوبر 2025.

وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لحكومة دولة اليابان والشعب الياباني واللجنة المنظمة للإكسبو على تنظيم هذا الحدث العالمي الهام.

وقال «الخطيب» إن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يعد احتفالا بالصداقة والثقة والتطلعات المشتركة بين مصر واليابان والتى تركت حضارتهما بصمات خالدة على مر التاريخ، وتتطلعان الآن نحو المستقبل من خلال الابتكار والاستدامة والإنسانية.

وأضاف الوزير أن مصر تفخر بالمشاركة بفعاليات إكسبو أوساكا  2025 والذي يقام تحت شعار  "تصميم مجتمع المستقبل لحياة افضل"، مشيرًا إلى أن الجناح المصري بالإكسبو يعكس هذا الشعار من خلال إبراز الهوية المصرية كدولة ذات طموح وتراث خالد.

وأشار «الخطيب» إلى أن مصر ساهمت تاريخيا في تشكيل المجتمع العالمي، وتكرر ذلك اليوم ببناء مدن ذكية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، ورقمنة الصناعات، وتوسيع دورها كمركز إقليمي للتجارة والابتكار.

ونوه الوزير إلى أن اليابان تعد شريكا استراتيجيا لمصر، حيث يتشارك البلدان قيمًا راسخة من الانضباط والابتكار والمرونة ، مشيرًا إلى أنه بفضل موقع مصر الاستراتيجي، وقوتها العاملة التنافسية، وشبكاتها التجارية الواسعة فإن هناك فرصًا لا حصر لها للمشروعات المشتركة، وتبادل التكنولوجيا، والتعاون الصناعي، حيث يمكن للبلدين معًا بناء سلاسل قيمة مستدامة، وذكية، وجاهزة للمستقبل.

زيارة الجناح المصري

ودعا «الخطيب» إلى أهمية زيارة الجناح المصري حيث تلتقي فيه إبداعات الماضي بطموحات العصر الحديث، كما تقدم الوزير بخالص الشكر للفريق المصري وجميع الشركاء الذين ساهموا في نجاح مشاركة مصر في  الإكسبو.

وأضاف الوزير أن الاحتفال باليوم الوطني لمصر يمثل فصلًا جديدًا من التعاون المشترك والشراكة الدائمة بين مصر واليابان.

مصر اليابان وزير الاستثمار اليوم الوطني

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