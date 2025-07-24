وزير الخارجية والهجرة يلتقي بأعضاء جمعية مالي لخريجي الجامعات المصرية بمشاركة وزير الخارجية المالى، ووزير الماليين بالخارج والاندماج الأفريقي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء الأربعاء، بعدد من أعضاء جمعية مالي لخريجي جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة المالية باماكو. حضر اللقاء السيد عبد الله ديوب وزير الخارجية والتعاون الدولي، والسيد موسى أغ طاهر وزير الماليين بالخارج والاندماج الأفريقي، والسيد رضوان اغ محمد، مفوض الأمن الغذائي.

أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيبه واعتزازه بلقاء نخبة متميزة من خريجي الجامعات المصرية في مالي، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الروابط الثقافية والعلمية مع الدول الإفريقية، مثمناً الدور الذي يضطلع به خريجو الجامعات المصرية من القارة الأفريقية فى بناء جسور للتواصل الشعبى بين البلدين.

وأكد الوزير عبد العاطى أن مصر تستقبل سنويًا الآلاف من الطلاب الأفارقة في مؤسساتها التعليمية، وتحرص على تقديم الدعم الأكاديمي والثقافي، باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل القارة.

كما استعرض ما تشهده الدولة المصرية من نهضة تنموية في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية من خلال برامج تدريبية ومنح دراسية.

خلال اللقاء، أعرب عبد الله ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عن تقديره العميق للدور الذي تضطلع به مصر في دعم بناء القدرات البشرية في مالي وفي القارة الأفريقية بشكل عام، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. وأكد ديوب أن مصر تلعب دورًا رائدًا في دعم قطاع التعليم على مستوى القارة، من خلال استقبال آلاف الطلاب الأفارقة سنويًا، وتوفير منح دراسية وبرامج تدريبية متخصصة، مما يسهم في تأهيل كوادر تساهم في تنمية البلاد وتعزيز روابط التعاون مع مصر.

ومن جانبه، أشاد موسى أغ طاهر، وزير الماليين بالخارج والاندماج الأفريقي، بدور خريجي الجامعات المصرية في المجتمع المالي، مؤكدًا أنهم يشكلون جسرًا مهمًا للتقارب بين الشعبين، وأن التجربة التعليمية في مصر كان لها أثر بالغ في إعداد كفاءات، أصبحت تلعب دورًا محوريًا في مختلف القطاعات في مالي.

كما أعرب عن تطلعه لتعزيز برامج التبادل الأكاديمي والثقافي مع مصر، مشددًا على أهمية استمرار الدور المصري الريادي في تمكين الشباب الأفريقي وبناء مستقبل مشترك للقارة.

ولقد أعرب أعضاء جمعية مالي لخريجي الجامعات المصرية عن بالغ امتنانهم لما تلقوه من تعليم وخبرة معرفية خلال دراستهم في مصر، مؤكدين أن التجربة ساهمت في تشكيل مسيرتهم العلمية والمهنية، وسيحرصون على دعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.