الهلال الأحمر المصري يرفع استعداده لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

كشفت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية أن الهلال الأحمر المصري رفع درجة استعداده بالعمل على إدخال مزيد من المساعدات المصرية إلى غزة خلال الساعات القادمة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من دير البلح، إنّ الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في قطاع غزة، موضحا أن أعداد الشهداء في ارتفاع مستمر، إذ ارتقت سيدة فلسطينية منذ قليل إثر إطلاق نيران الاحتلال الإسرائيلي صوب جموع الفلسطينيين الذين ذهبوا إلى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية في المنطقة الغربية لمدينة رفح.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذه السيدة الفلسطينية وصلت مصابة إلى مستشفى ناصر الطبي، لكنها فارقت الحياة في داخل هذا المستشفى ليرتفع عدد الشهداء في محيط مراكز توزيع المساعدات إلى 3 شهداء، مشيرا إلى أن هناك ارتقاء لشهيد آخر قبل قليل في منطقة شارع النفق شرق مدينة غزة، حيث استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وحول ما يحدث في المحافظة الوسطى، أكد أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مجموعة من الغارات باتجاه مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، إلى جانب قصف عدد من المنازل في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 8 فلسطينيين على الفور، لافتا إلى أنه منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة استشهد ما يقرب من 16 فلسطينيا في مختلف محافظات قطاع غزة.