نقص حاد في مواد التموين الأساسية يهدد حياة الملايين في غزة | تفاصيل

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع يعاني نقصًا حادًا في مادة الطحين، مشددًا على أن الحاجة الحالية لا تقل عن 500 ألف كيس طحين أسبوعيًا لتلبية احتياجات السكان البالغ عددهم أكثر من 2.4 مليون نسمة.

نداء عاجل لكسر الحصار وفتح المعابر

وطالب المكتب جميع دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي بالضغط لكسر الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر بشكل عاجل، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وتجنب وقوع كارثة إنسانية شاملة.

أولوية توفير المساعدات لضمان استقرار القطاع

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن استمرار نقص الغذاء والتموين سيؤدي إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية لتوفير الدعم الضروري لضمان استقرار حياة الفلسطينيين في غزة.