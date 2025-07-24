مبلغ خرافي .. كم أنفق ليفربول على صفقاته الصيفية؟

سلط تقرير صحفي، الضوء على إنفاق نادي ليفربول على الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه يكاد يكون من المستحيل على أي نادٍ تجاوز استثمارات ليفربول هذا الصيف، فقد أن الريدز 304 ملايين يورو ، ولا يزال الحديث يدور عن تعزيزات محتملة، مثل مارك جويهي ، الذي تُقدر قيمته بنحو 60 مليون يورو إضافية.

فيرتز وإيكيتيكي بـ 216 مليون يورو

وأضافت أن صفقتي فيرتز وإيكيتيكي فقط كلفا خزينة الريدز مبلغ 216 مليون يورو.

وتابعت أن ليفربول ضم فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو ، وهو رقم قابل للزيادة مع المتغيرات.

وأشارت إلى أن ليفربول واصل إنفاقه الضخم بضم هوجو إيكيتيكي بعد استبعاد ألكسندر إيزاك بسبب المطالب المرتفعة لنيوكاسل، حيث دفع 91 مليون يورو لآينتراخت فرانكفورت البالغ من العمر 23 عاما ، والذي تعاقد معه مقابل 16 مليون يورو فقط قبل موسم واحد فقط.