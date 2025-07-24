قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية والهجرة يناقش سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وزير خارجية مالي في باماكو
بمناسبة عيد ميلادها..دينا فؤاد توجه الشكر والاعتذار لجمهورها | تفاصيل
أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور
ذروة أحمال غير مسبوقة.. مصر تسجل الرقم القياسي لاستهلاك الكهرباء
السكك الحديدية تنهي خدمة مشرف قطار ورئيس وردية خدمات بعد وقائع تقصير في المنوفية وأسوان
تامر حبيب يكشف سر بداية فيلم تيمور وشفيقة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا حار ليلا والعظمى بالقاهرة 40
كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرا في تنسيق الجامعات 2025
مكتب نتنياهو: عودة فريق التفاوض للتشاور في إسرائيل بعد رد حماس
القبض على سايس تعدى على مواطن رفض دفع أجرة ركن السيارة بالمعادي
الرئيس الفلسطيني: شعبنا يتعرض لأكبر كارثة إنسانية في هذا الزمان
بحضور رموز الأزهر والإفتاء.. وزير الأوقاف السابق يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وقاية النباتات ينظم برنامجا تدريبيا لدعم توطين صناعة الحرير بخبرة بحثية ورؤية وطنية متكاملة

توطين صناعة الحرير
توطين صناعة الحرير
شيماء مجدي

نظم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا، بعنوان: "مشروع الحرير: تنمية مستدامة بأيدي مصرية"، بالمقر الرئيس للمعهد بالدقي، كخطوة عملية ضمن المبادرة الوطنية لتوطين صناعة الحرير في مصر.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن ذلك يأتي في ضوء رؤية القيادة السياسية بتوطين صناعة الحرير الطبيعي، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع خطة للنهوض بصناعة الحرير في مصر، لدعم التنمية الريفية وخلق فرص عمل مستدامة، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة استثمار القدرات البحثية والفنية في دعم هذه المبادرة.

وأكد عبدالمجيد، مواصلة معهد بحوث وقاية النباتات، أداء دوره الحيوي كجهة علمية وفنية فاعلة في دعم مبادرة توطين صناعة الحرير من خلال تنظيم البرامج التدريبية، والمشاركة في إعداد الدراسات الفنية والبيئية، وتقديم حلول علمية للمشكلات التي تواجه تربية ديدان الحرير، بما يضمن إنتاجًا عالي الجودة يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحرير الطبيعي، وذلك استجابةً لتكليفات القيادة السياسية وحرص الدولة على تعزيز هذه الصناعة الحيوية، وخلق فرص عمل مستدامة و تأهيل الكوادر الفنية للمشاركة في هذه المبادرة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز مكانة مصر في قطاع إنتاج الحرير الطبيعي.


ومن جهته أكد الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن البرنامج يهدف إلى تحسين البيئة الإنتاجية لأشجار التوت وتربية ديدان الحرير، من خلال التدريب على اقتصاديات إنتاج الحرير، زراعة وإكثار التوت، تربية ديدان الحرير التوتية، ومراحل إنتاج الشرانق، إلى جانب التعريف بالأمراض التي تصيب دودة القز وطرق المكافحة الحيوية، وانتهاءً بأساليب حل الشرانق واستخلاص الحرير الخام.
وقام بالتدريب أساتذة وباحثون من قسم بحوث الحرير تحت إشراف الدكتور محمود سعد رئيس القسم، كما شهد التدريب مشاركة واسعة من الباحثين وشباب الخريجين والمهندسين الزراعيين والمهتمين بمجال تربية دودة الحرير التوتية.

بناء الكوادر المؤهلة 


والجدير بالذكر ان معهد بحوث وقاية النباتات، يعد أحد الركائز الفنية لهذا المشروع القومي، ببناء الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة العلمية، ومواكبةً لخطة الدولة لتوطين صناعة الحرير الطبيعي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.

وقاية النباتات البحوث الزراعية الزراعة مشروع الحرير صناعة الحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

سوق اليوم الواحد بطور سيناء

​افتتاح سوق اليوم الواحد في طور سيناء لتخفيف الأعباء عن المواطنين

بدء زراعة عدد من أعمدة الإنارة العامة بطريق جمال عبد الناصر

بمشاركة مجتمعية من حزب حماة وطن بورفؤاد تعلن بدء زراعة أعمدة إنارة عامة بطريق جمال عبد الناصر

جولة تفقدية

وزير الإسكان بالدقهلية: سرعة الانتهاء من التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه بلقاس ودخولها الخدمة في أقرب وقت

بالصور

7 أطعمة تزيد من البكتيريا النافعة في أمعاءك.. لجهاز هضمي أقوى

أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء
أطعمة طبيعية تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة داخل الأمعاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد